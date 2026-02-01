東京・武蔵野市で女の子が心肺停止の状態で見つかりました。母親が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されていて、警視庁は、当時の詳しい状況を調べています。【映像】現場周辺の様子午後3時前、武蔵野市関前で「近所の男の子が血だらけで来て、刺されたと言って家から逃げてきた」と女性から通報がありました。捜査関係者などによりますと、警察官が駆け付けたところ、未就学児とみられる女の子が心肺停止の状態で見つかったとい