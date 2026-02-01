ドジャースの大谷翔平選手が日本時間2月1日、「ドジャースファンフェスト2026」に登場。3月に行われるWBCについて言及しました。大谷選手は山本由伸投手と共に日本代表として2大会連続となるWBCへの出場が決定。前回大会ではチームの中心として打撃だけでなく、投手としても活躍し、3大会ぶりの優勝に貢献しました。日の丸を背負いプレーすることについて「前回も前回で素晴らしい大会だったと思う。それよりも更に素晴らしい大会