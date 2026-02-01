阪神の沖縄・具志川キャンプは第1クール初日を迎えた。13年目の岩貞祐太投手(34)は初日からブルペン入りし入団以来ルーティンにしているシャドーピッチングで初日の練習を締めくくった。プロ野球選手にとって特別な「2月1日」。ベテラン左腕には「変化」したものと「不変」のものがあった。(取材・遠藤礼)朝、宿舎の自室で新調された縦縞のユニホームに袖を通す。入団当初は「決意」や「気合い」といった類の感情が「