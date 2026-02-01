緊迫するイラン情勢をめぐりトランプ大統領はイラン側が対話に「真剣に取り組んでいる」と述べました。【映像】トランプ氏「イランが対話に真剣」トランプ大統領「もし（イランと）核兵器なしで満足のいく合意を交渉でまとめられるなら、そうすべきだ。彼らがそうするかは分からない。だが、イランは我々との対話に真剣に取り組んでいる」トランプ大統領は31日、大統領専用機の中でアメリカの空母がイランに向けて航行中である