神奈川県警（資料写真）神奈川県警が昨年１年間で認知した特殊詐欺の被害額が前年から倍以上に膨らみ、１３５億４１００万円に達したことが、県警のまとめ（暫定値）で明らかになった。統計が残る２００４年以降、２年連続で過去最悪を更新した。県警は急増の背景に、送金時にインターネットバンキングを利用させて発覚を遅らせる手口があるとみて、警戒を強めている。県警暴力団対策課によると、店舗を訪れる必要のないネット