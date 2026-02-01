2月1日、女優の戸田恵梨香が『GUCCI』のイベントに参加し、会場でのたたずまいを公開し、その姿が話題となっている。戸田は、1日に公式Instagramを更新。《GUCCIの新アーティスティック・ディレクターデムナによる、初めてのコレクション「La Famiglia」にインスパイアされ、スパイク・ジョーンズとハリナ・ラインにより制作された短編映画『The Tiger』の特別上映イベントにお邪魔しました》と報告した。「戸田さんは、2025年