Photo: SUMA-KIYO 旅行は好きなんですけど、荷造りって腰が重いんですよね。小物類をスッキリ収納するのが難しいし、冬場は服が溢れるし…。そんな荷造りが億劫なみなさんに、旅好きライターたちがおすすめする優秀ギアを3つ紹介します。荷物の重さをカンタン計測 Photo: SUMA-KIYO 旅行の際、心配になるのが