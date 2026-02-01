輪島塗の復興と今後の展望を語るフォーラムが、輪島市で開かれました。会場には、輪島塗の職人や若手人材育成プロジェクトメンバーなど、およそ50人が参加。基調講演では、輪島漆芸技術研修所所長の小森 邦衞さんが登壇し、「輪島塗の復興と人材育成」をテーマに、産地としての未来を語りました。■小森 邦衞さん「（研修所の生徒たちが）輪島に根をおろして育ってくれるのか、それを考えた時には、輪島漆芸技術