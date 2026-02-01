マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、マイナビニュースがこれまでに取材してきた記者会見で、とりわけ独自の存在感を放っていた人を取り上げる【だから、記者会見はおもしろい】をお送りする。第1回は、文字起こしをしながら、その美しい話し言葉にうっとりとしてしまう俳優・上川隆也を取り上げる。上川隆也○映画『二流小説家 -シリアリスト-』完成披露会見より