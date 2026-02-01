キャットタワーのハンモックにいる猫にちょっかいを出してみたところ…？素早い動きも表情も全部がかわいすぎると話題で、動画は19万2千件以上の高評価を獲得。「癒されるわ～！」「いい遊びを発見したね！w」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：キャットタワーでくつろぐ猫→ハンモックの底をツンツンしてみたら…『たまらない瞬間』】 高速ぴょこん TikTokアカウント『pa_z.77』に投稿