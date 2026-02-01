ついに念願の『こたつ』を購入した投稿主さん一家。生まれて初めてのこたつを体験した猫さんも、あっという間に虜になっていったそうで…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で4.6万回再生を突破し、「流石チャレンジャー豆ゴンは早かったw」「満足気な声に吹き出しました」といったコメントが寄せられています。 【動画：生まれて初めての『こたつ』を体験した猫→翌日になると……微笑ましすぎる光景】 初めてのこた