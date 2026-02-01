31日午後、酒田市で物置小屋1棟が全焼する火事がありました。小屋は現在使われていないものの、31日は所有者の家族が除雪作業で立ち寄っていたということです。31日午後2時50分ごろ、酒田市升田の村上文子さん（95）が所有する物置小屋から火が出ていると近くを通りかかった人から119番通報がありました。火は通報からおよそ3時間後に消し止められましたが、この火事で、物置小屋1棟が全焼しました。けが人はいませんでした。警察