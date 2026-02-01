ばんえい競馬の第３６回ヒロインズＣは２月１日、帯広競馬場で４歳以上の牝馬１０頭が出走して２００メートルを争った。１番人気に推されたサクラヒメ（８歳、今井茂雅厩舎）がダイヤカツヒメに４秒９差をつけて優勝。昨年に続く連覇を達成した。鞍上の今井千尋騎手（２５）＝今井茂雅厩舎＝はうれしい重賞初制覇となった。