「日本ハム春季キャンプ」（１日、名護）プロ野球の春季キャンプが一斉にスタート。「ＤＯＭＩれ！」のスローガンを掲げ、１０年ぶりのリーグ優勝を狙う日本ハムは沖縄・名護で春季キャンプをスタートさせ、指揮官の新庄剛志監督はキャンプ初日を精力的に動いた。多くのファンが待ち受ける中、恒例の電動キックボードでさっそうと球場入り。ブルペンに向かうと、ＷＢＣ日本代表の北山亘基投手や巨人から新加入の菊地大稀投