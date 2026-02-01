メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、ファン感謝イベントで父親としての素顔を明かしました。また、WBCでの投打二刀流出場については、ロバーツ監督が「投げない」と明言です。本拠地ドジャースタジアムで毎年恒例のファン感謝イベントが行われ、スター選手が参加するトークショーに大谷選手が佐々木朗希投手（24）とともに登壇。大谷選手は2025年に生まれた長女の成長について「日に日に成長してい