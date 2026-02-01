第４７回（２０２５年度）ヨコハマ映画祭が１日、神奈川・関内ホールで行われ、最優秀新人賞を受賞した高田万作が授賞式に出席した。「旅と日々」（三宅唱監督）、「もういちどみつめる」（佐藤慶紀監督）での受賞。「映画への思いでは誰にも負けません。でもちょっと自分はテングになりやすい性格なので、気を引き締めたい」と初々しいあいさつ。いま１９歳。これからどんな俳優になりたいか聞かれると「たたずまいで勝負で