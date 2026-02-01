元日向坂４６で女優の齊藤京子が１日、都内で初主演映画「恋愛裁判」（深田晃司監督）の舞台あいさつに登壇した。元アイドルの女性に賠償命令が言い渡された実際の裁判に着想を得て、「アイドルが恋をするのは罪なのか？」を問いかける物語だ。この日は、劇中でアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」を組んだ齊藤、仲村悠菜、小川未祐、今村美月、桜ひなのが集結。劇中歌「秒速ラヴァー」など２曲を生披露した。ペン