NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の公式Xが29日、2月1日放送の第5回に登場する戦国大名・斎藤道三を演じる麿赤兒の写真と予告映像を公開。そり上げた頭とひげが印象的な出で立ちが、実際の肖像画に酷似しているとして「再現度高すぎ」「本人降臨かと思った」「本人でしょ、これ」と同作ファンの間で大きな反響を呼んでいる。【写真あり】「生まれ変わり」と話題になっている斎藤道三役の麿赤兒「日本一、斎藤道三っぽい」と話題沸騰