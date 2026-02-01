◆第２３回黒潮スプリンターズカップ・重賞（２月１日、高知競馬場・ダート１３００メートル、良）黒船賞の選考競走に１１頭（高知７、他地区４頭＝ヘルシャフトは出走取り消し）が出走し、９番人気で単勝５２・６倍のウインザナドゥ（牡８歳、高知・打越勇児厩舎、父ハーツクライ）が最後の直線で豪快に伸びて差し切り、重賞初挑戦Ｖを飾った。宮川実騎手は同レース初勝利となった。勝ちタイムは１分２２秒７。１番人気のミス