富山市が運営する牛岳温泉スキー場で1日午前11時20分ごろ、4人乗りのリフトが停止し、利用客約200人が取り残された。スキー場の従業員が約2時間後までに全員を救助し、けが人はいなかった。スキー場によると、リフトは全長約1500メートル。従業員が4チームに分かれ、救助用ポールやロープを使って1人ずつ降ろした。滑車を保護するゴムの一部が破損したため、センサーがワイヤの異常を検知して止まった。2日は終日営業を取り