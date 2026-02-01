横浜ＦＭは１日、横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ開幕・町田戦（６日・日産スタジアム）に向けて一部のみを公開して全体練習を行った。１月１０日に始動し、１９〜２９日まで宮崎キャンプを実施。２日間のオフを挟んで、この日から再始動となった。大島秀夫監督は練習後にＭＦ喜田に今季も主将を託した思いについて聞かれ「今年も考えているんで受けてくれるかっていう話をしたら、喜んでっていう形だったので。本当は