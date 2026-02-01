?お騒がせ女子プロレスラー?ことウナギ・サヤカ（３９）が、自主興行「殿はご乱心宿命は、紫に燃える」（１日、東京・後楽園ホール）でトリプルヘッダーをやり遂げた。昨年８月から７か月連続で自主興行を開催するウナギは後楽園ホール大会で最終戦を迎えた。この日の第１試合では「ぱぱぱ令和パーティー」の関口翔、笹村あやめ、花穂ノ利、網倉理奈と組み、ＺＡＭＡＳ軍団の最上アナベル＆植木ベロニカ＆阿部ダリア＆立花マー