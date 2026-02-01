広島は１日、宮崎・日南キャンプをスタートさせた。投手陣は外国人投手を除く全員がブルペン入りするなどナインは終始、緊張感を漂わせ、ひたむきに野球を向き合い厳粛なムードで１日を終えた。キャンプ直前の１月２７日には、所属選手の羽月隆太郎容疑者（２５）が指定薬物の「エトミデート」を使用した医薬品医療機器法違反の容疑で逮捕される異例の事態。その直後に迎えた就任４年目のキャンプ初日、新井貴浩監督（４９）は