アイドルグループ「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の大倉忠義（４０）が１日、都内で行われた「大倉忠義『アイドル経営者』発売記念会見」に出席した。同著はアイドル・俳優・経営者として幅広く活躍する大倉の初の著書だ。大倉が立ち上げた後進育成の為の会社で自身に課している４５のルールをまとめた一冊となっている。人気焼き鳥チェーンを一代で築いた実業家の父の本棚で、様々な種類の書籍に触れた幼少期だったという。「ま