ボーイズグループBTSのVが、フランスでの撮影現場で見せた細やかな気遣いや謙虚な姿勢が、現地スタッフの証言によって明らかになった。Vが兵役を務める前にフランス郊外やヴェルサイユ地域で行われた楽曲『Winter Ahead（ウィンター・アヘッド）』のミュージックビデオ（MV）撮影。この現場に制作スタッフとして参加した韓国人留学生のA氏が、最近TikTokを通じて当時のエピソードを公開した。【写真】V、上半身を露わにした成熟美A