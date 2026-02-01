きょう午前、富山市の牛岳温泉スキー場で4人乗りリフトが故障のため緊急停止しました。この事故でおよそ200人が一時、リフトに取り残されました。牛岳温泉スキー場によりますと、きょう午前11時20分ごろ、富山市山田地域の牛岳温泉スキー場の4人乗りリフト山頂側の降り場で、ワイヤーを導く滑車を保護する「ゴムライナー」という部品が破断し、リフトが緊急停止しました。この事故で、利用者およそ2