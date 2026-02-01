日本維新の会元代表で、大阪府知事、大阪市長も歴任した松井一郎氏（62）が、1日までに更新された小沢仁志のYouTubeチャンネル「笑う小沢と怒れる仁志」に出演。元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏について言及した。「政治家」についての話題になった際のこと。松井氏は「橋下徹ってね」と語り出した。両氏はともに維新の会で戦った、いわば戦友のような間柄。ただ松井氏は「あの人、僕と考え方の違うところがいっぱいあるんです