今月はサイバーセキュリティ月間です。高岡市ではきょうイベントが行われ、警察が買い物客らにインターネットを利用した犯罪に注意するよう呼びかけました。イオンモール高岡で開かれたイベントは、サイバー犯罪についての理解を深めて対策してもらおうと県警察本部が企画したものです。きょうはサイバーセキュリティ大使、パークマンサーさんが参加し、クイズ形式でパスワードを