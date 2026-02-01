【エルサレム＝福島利之】イスラエル当局は１日、パレスチナ自治区ガザ最南部とエジプトの境界にあるラファ検問所を限定的に再開した。往来は、イスラエル軍が検問所を制圧した２０２４年５月以来となる。再開により、１日につき、病人や負傷者ら１５０人程度のみの往来が許可される見込みだ。イスラエル当局は、建設資材など復興に必要な物資について「軍事転用される」として搬入を認めていない。ラファ検問所は現在、ガザか