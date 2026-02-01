◇スポニチ後援第74回別府大分毎日マラソン（2026年1月1日大分市高崎山うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）テレビ解説で会場を訪れていた青学大の原晋監督（58）がレース後に取材に応じた。2度目のマラソンで3位に入って28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年秋）の出場権を獲得した青学大の黒田朝日（4年）について「結果も含めてMGCを取ったということは合格点です」と称