衆議院選挙の選挙期間中、最後の日曜日となった1日、各党の党首らは全国各地で支持を訴えました。自民党・高市総裁：自民党の公約に初めて打ち出した責任ある積極財政、大きな方針転換です。これを皆さまにご審判いただきたい。いいよと言ってくださったら力強く進めていく。ダメだったら潔く私は身を引く。勝たせてください。中道改革連合・野田共同代表：みんながしっかりとご飯を食べられるような世の中をつくりたい。だから、