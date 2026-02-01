言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、家族や親戚にまつわる言葉や可憐な花の名前などを集めました。パッと文字を当てはめて、しっくりくる2文字を探し出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□むこ□□ごはだ□□もね□□きヒント：頼りがいのある女性のことを何と呼ぶ？答えを見る↓↓↓↓↓正解：あね正解は「あね」でした。