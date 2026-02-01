内モンゴル自治区ウランチャブ市四子王旗烏蘭花鎮にある和諧公園で開催中の「2026年ウランチャブ第3回氷雪ナーダムラクダ・馬レース」では、氷のブロックですり鉢型に作られた「氷の鍋」コースで、カーアクションを楽しむユニークなアクティビティーが行われた。大勢の観光客やプロのドライバーが車両のドリフトやスタックからの脱出といったスリリングな挑戦を体験するために集まった。この「氷の鍋」コースは直径35メートル、深