◆ソフトバンク春季キャンプ（1日、宮崎）野手も含めて育成選手で唯一、A組（1軍）でスタート。それは支配下最有力候補である証しだ。ソフトバンクの育成5年目、アレクサンダー・アルメンタ投手（21）が、支配下登録へキャンプ初日から好アピールした。A組では9人がブルペン入りするなど、投手陣は初日から精力的な姿を見せた。中でも、小久保裕紀監督や城島健司CBO（チーフ・ベースボール・オフィサーが熱い視線を送ったの