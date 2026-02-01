パ・リーグ3連覇を狙うソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が宮崎春季キャンプ初日の1日、新たな組織づくりに動き出した。小久保監督は究極の目標として、選手たちが自走できる組織づくりを掲げた。「基本的な組織はトップダウンでやっていくけど、代々の選手同士が自走して、文化を守っていくのが究極の目標。その究極の目標まで何年かかるか分からないけど、そういうことに取り組んでいこうと提案させてもらった」と説明した