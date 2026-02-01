吉本新喜劇の座長を勇退した後も、多くのファンを魅了し続けている辻本茂雄が、3月20日に福岡市民ホール（福岡市）で「辻本茂雄 還暦 特別公演記念ツアー」福岡公演を開催する。昨年10月に61歳を迎えた辻本は、「今回のツアーは、節目となる還暦を記念した特別な公演です。福岡の皆さんにお会いできるのを、心から楽しみにしています。茂蔵ワールドとアドリブ満載の吉本新喜劇！茂蔵で笑って元気になったらど〜や！」と意気込