吉本興業は2月から全国の会場にて「M-1グランプリ2025 スペシャルツアー」を開催する。「M-1グランプリ2025」を彩った漫才師たちが、事務所の垣根を超えて大集結。2月1日の静岡公演を皮切りに、福岡公演は同28日に福岡市民ホール（福岡市）で開催。出演はイチゴ、おおぞらモード、今夜も星が綺麗、生姜猫、スタミナパン、TCクラクション、20世紀、ネコニスズ、フランツ、ミカボ、ヨネダ2000が登場し、渾身のネタを披露する。詳