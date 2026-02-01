◆ソフトバンク春季キャンプ（1日、宮崎）選手会長として初の春季キャンプに臨む栗原陵矢内野手（29）が、主力野手が少ない宮崎を盛り上げることを誓った。調整を一任されたS組の柳田悠岐、山川穂高、近藤健介らは今月中旬までに宮崎に合流見込み。「S組がいない状況で打撃練習や守備練習も、もっともっとファンの皆さまに楽しんでもらえる、魅せられる練習をしていかないと。今日改めて思った」と語った。好天に恵まれた