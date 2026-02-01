現地１月31日に開催されたプレミアリーグ第24節で、遠藤航を擁するリバプールが、ニューカッスルとホームで対戦。４−１で快勝し、リーグ戦６試合ぶりに白星を挙げた。主役級の活躍を見せたのが、23歳のフランス代表FWユーゴ・エキティケだ。まず、先制点を奪われた直後の41分に、右足のアウトサイドで同点弾を奪えば、その２分後に今度は右足のトーキックで勝ち越し点を叩き込んでみせた。英紙『Daily Mail』によれば、リバ