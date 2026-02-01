◆ソフトバンク春季キャンプ（1日、宮崎）ソフトバンクの春季キャンプ初日は、晴天に恵まれた日曜日ということもあり、1万300人が集まった。練習前にはメイン球場で小久保裕紀監督がファンに向けてあいさつ。選手たちがサインボールを投げ込むと、大歓声が沸いた。さらにサプライズイベントとして小久保監督と斉藤和巳2軍監督による豪華ダブルサイン会が開かれた。居合わせたファンはレジェンド二人からサインをもらい、さら