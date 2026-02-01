遠藤航を擁するリバプールは、現地１月31日に行なわれたプレミアリーグ第24節で、ニューカッスルとホームで対戦。４−１で勝利した。リーグ戦６試合ぶりに勝点３を獲得したなか、試合前に実施した“初の試み”が注目されている。イギリス紙『THE Sun』は、「（モハメド・）サラーは『電車の運転手』。リバプールの選手がニューカッスル戦の（スタジアム入りの）際に身につけたスポンサーウェアに、サポーターから批判が殺到