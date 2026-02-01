浦和レッズは２月１日、J１百年構想リーグに臨むチームのキャプテンを発表。渡邊凌磨が大役に任命された。29歳MFはクラブの公式サイトで、「キャプテンを務めさせていただくことに、大きな責任と誇りを感じています」とコメント。「先代の方々が築いてきた歴史や思いをしっかりとかみしめながらこの役割を全うし、チーム全員が同じ方向を向いて闘い、タイトルを獲れるよう努力していきたいと思います」と意気込みを伝えた。