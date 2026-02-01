アメリカ出身で現在は富士宮市に暮らす元報道カメラマンのビル・ライオンズさんの写真展が、静岡市の博物館で始まりました。 【動画】「未来に目を向けてもらえれば」元報道カメラマンビル・ライオンズさんの写真展始まる＝静岡市・駿府博物館 静岡市駿河区の駿府博物館で1月31日から開かれているのは「ビル・ライオンズ写真展」です。 ビル・ライオンズさんは、アメリカで報道カメラマンとして活躍した後、2019年に富士宮市に