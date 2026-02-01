阪神タイガースとオリックス・バファローズ、関西の２球団が１日に春季キャンプをスタートしました。▼阪神・坂本捕手「世界でも１番、セ・リーグでも１番」日本一奪還と球団初のリーグ連覇を目指すタイガースは沖縄で始動。藤川監督「選手たちときのう約束をしました。連覇という言葉は使いません。新たにチームをつくりあげ、素晴らしい最後の日を迎えようじゃないかと。きょうからスタートします」３月に開幕するＷＢＣ