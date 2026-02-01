大相撲の幕内・朝乃山（高砂）が１日、東京・豊島区の金剛院で行われた豆まきに参加した。同イベントには人気キャラクターのモンチッチも参加。朝乃山は壇上でツーショットを撮影するなど交流を深めた様子だったが、「いやー、モンチッチさんは喋れないのでね（笑）でも、僕が小さい時に見ていました。ぬいぐるみは持っていないですけれど、モンチッチは誰もが知っていて、今日も上から見たていたら、モンチッチのグッズを持