任期満了に伴う志布志市長選挙は1日、投票が行われています。 志布志市長選挙に立候補しているのは、届け出順に、 ▼現職で3期目を目指す下平晴行さん ▼新人で前副市長の武石裕二さん ▼新人で元市議会議員の隈元香穂子さん ▼新人で合同会社代表社員の尖信一さん の4人で、いずれも無所属です。 午後4時時点の投票率は23.06%で、前回を5.26ポイント下回っています。また期日前投票率は34.8%で、前回を4.72ポイント上回