バスケットボール・りそなグループB2で西地区3位の鹿児島レブナイズは、アウェーで東地区4位の福井との2戦目に臨みました。 試合は前半から接戦に。ゲインズ・ジュニアのダンクシュートで勢いに乗り、1点リードで前半を折り返します。 このまま引き離したい後半。飴谷が倒れこみながら2ポイントを決めるなど第3クォーターで6点差に広げると、そのまま逃げ切り、100対95で接戦を制しま