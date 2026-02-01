１月２２日、夾江県産の茶葉を積み、出発を待つトレーラー。（楽山＝新華社配信）【新華社成都2月1日】中国四川省産の茶葉「四川茶」の今年の輸出が始まった。楽山市夾江県で生産された緑茶の第1陣約300トンがこのほど、ウズベキスタンの首都タシケントへ出荷された。地元の茶葉企業、四川洪椿茶業の古翠瓊（こ・すいけい）董事長によると、同社の輸出茶葉の売上高はこの2年で倍増し、今年は2万トンの輸出を見込んでいる。１月