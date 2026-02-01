木星の衛星Europa（エウロパ）は、分厚い氷の下に広大な内部海が存在すると考えられており、太陽系内で生命が存在する可能性が高い天体の一つとして注目されています。今回、NASA（アメリカ航空宇宙局）の木星探査機「Juno（ジュノー）」で取得したデータを分析した結果、観測された範囲における氷殻の厚さが約29kmに及ぶ可能性が高いとする研究成果を、NASAのJPL（ジェット推進研究所）でJunoミッションのプロジェクトサイエンテ