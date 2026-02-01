あすは日本海側を中心に雪や雨が降りやすく、雷を伴う所もあるでしょう。北日本では断続的に雪となり、北海道の日本海側や青森県を中心に大雪となる所もありそうです。北陸や西日本の日本海側では湿った雪や雨になるでしょう。大雪による交通障害やなだれ、落雪に注意が必要です。太平洋側は晴れ間がありますが、午後は西日本や東海でも雨や雪の降る所がある見込みです。気温です。朝の気温はけさと同じくらいで、この時季らしい冷